Schlüpft Pierce Brosnan wieder in die Rolle von 007? Der 71-jährige Schauspieler spielte 1995 in "Golden Eye" erstmals den britischen Spion. Das Jackett von James Bond hängte er 2002 nach "Stirb an einem anderen Tag" an den Nagel. In der "Today"-Show wurde der Schauspieler nun gefragt, was er von einer Wiederbesetzung halten würde. Seine Antwort überrascht.

Rückkehr mit Hilfe von KI? Während des Auftritts in dem amerikanischen Fernsehformat am 2. April, sagte er, dass er glaubt, dass er mit einer Rückkehr "durchkommen könnte". "Mal sehen, wohin der Wind uns trägt. Mal sehen, was passiert. Sie wissen, wo sie mich finden können", antwortete er auf die Frage, ob er an einem Bond-Comeback interessiert sei. "Warum nicht." Der gebürtige Ire fügte geheimnisvoll hinzu: "Ich meine, es gibt auch großartige Dinge, die man mit KI machen kann, das ist alles. Ich bin ganz zufrieden, so wie es ist." Taucht demnach nicht er selbst vor der Kamera als nächster Bond auf, sondern eine digitale Kopie?

Vor einem Monat erteilte Brosnan noch Absage In einem Interview mit dem Magazin "GQ" Anfang März dieses Jahres sagte Brosnan, dass er an einem Comeback interessiert ist, es aber eine "heikle Situation" sei. "Ich denke, es ist das Beste, schlafende Hunde ruhen zu lassen, wirklich. Das denke ich auch. Es ist eine ziemlich romantische Vorstellung und Idee, aber ich denke, alles ändert sich, alles zerfällt. Ich denke, es ist am besten, wenn man es einem anderen überlässt, wirklich. Frisches Blut." Nachdem sich Brosnan von Bond verabschiedet hatte, spielte Daniel Craig (57) die Agentenrolle in fünf Filmen. Nach "Keine Zeit zu sterben" (2021) legte auch der Brite die Filmwaffe nieder. Einen Nachfolger gibt es bislang nicht. In dem bisher letzten Teil der Kult-Filmreihe fand James Bond den Tod. Daher soll 007 laut der englischen Tageszeitung "The Sun" im nächsten Teil als jüngerer Mann in einer anderen Ära zurück auf die Leinwand kommen.