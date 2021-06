Idris Elba und Tom Hardy

In einem "People"-Interview fiel zunächst der Name Idris Elba und Brosnan meinte: "Idris strahlt eine so kräftige Präsenz aus und verfügt über eine so einprägsame Stimme, dass sein Auftritt als Bond einfach toll wäre."

Aber auch der andere 007-Anwärter Tom Hardy käme für den Ex-Bond in Frage: "Tom kann wirklich alles kurz und klein schlagen und ist ein echter Action-Star. Das gilt natürlich auch für Idris."