"Predator" als "Revenant"

Fox fügt hinzu, dass dieses neue "Predator"-Kapitel eigentlich sehr viel mit einem ganz anderen Film gemeinsam habe: "Man wird sich an 'The Revenant' erinnert fühlen." Wenn man diesen Vergleich weiterführt, müsste demnach hier der mörderische Alien die Bären-Rolle übernehmen, da ein solches Wildtier Leonardo DiCaprio in dem Überlebens-Drama stark zugesetzt hat.

Davis lässt noch offen, wie brutal der Film sein wird: "Das hängt alles von der endgültigen Schnitt-Fassung ab. Wir haben zwar ein R-Rating geplant, doch es könnte auch ohne weiteres als PG-13 enden."