"Pretty Little Liars: Original Sin": Trailer zum Reboot ist da

Die Kult-Serie "Pretty Little Liars" war von 2010 bis 2017 ein wahrer Serien-Hit – bis der Teen-Thriller ziemlich unzufriedenstellend endete. Danach folgte 2019 das Spin-Off "Pretty Little Liars: The Perfectionists", welches aber ebenfalls weniger gut ankam.

Das Reboot des Originals "Pretty Little Liars: Original Sin" könnte aber wieder am früheren Erfolg anknüpfen. Zumindest hat man nach dem ersten Trailer wieder große Hoffnungen auf weitere mysteriöse Nachrichten und fatale Drohungen von TyrannIn A!