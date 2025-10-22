Prime Video erweitert Angebot: RTL+ als Zusatzkanal verfügbar

Der führende deutsche Streamingdienst RTL+ kann ab sofort bei Prime Video hinzugebucht werden.

Prime Video unterstreicht seine Ambition, die erste Anlaufstelle für Unterhaltung zu sein, und bietet mit dem Streaming-Dienst RTL+ einen neuen, umfangreichen Zusatzkanal an. Ab heute, dem 22. Oktober 2025, können Kundinnen und Kunden in Österreich und Deutschland den neuen Zusatz-Kanal hinzubuchen, der ihnen Zugang zum kompletten Videoangebot von RTL+ bietet, darunter exklusiver Live-Sport, Reality-TV-Hits und preisgekrönte Eigenproduktionen - und das alles ohne App-Wechsel und ohne Werbung.

Was ist im Zusatzkanal RTL+ enthalten? Der RTL+ Zusatz-Kanal kann für 12,99 Euro im Monat direkt über Prime Video gebucht und über den Amazon-Account bezahlt werden, eine Prime-Mitgliedschaft ist nicht notwendig. Damit erhalten Nutzer Zugriff auf das komplette Videoangebot von RTL+ mit u.a. folgenden Highlights: Das Sportangebot umfasst exklusive Übertragungen der NFL, die Highlights aller Spiele der Fußball-Bundesliga, das Topspiel der 2. Bundesliga sowie Partien der UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League.

Hinzu kommen beliebte Reality-Formate wie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", "Are You The One?", "Prominent getrennt" und "Temptation Island".

Das Fiction-Angebot überzeugt mit hochwertigen Eigenproduktionen wie "Euphorie" und "Neue Geschichten vom Pumuckl" sowie internationalen Serien- und Filmhits wie "The Penguin", "Peacemaker" und "Wonka".

Abgerundet wird das Angebot durch Show-Highlights wie "Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli" sowie alle linearen Sender von RTL Deutschland im Live-TV, u.a. RTL, VOX und ntv.

Der RTL+ Zusatzkanal ergänzt das bestehende Angebot der RTL Pay-TV-Sender bei Prime Video wie RTL Crime, RTL Living und GEO Television. Auch im Content-Bereich haben Prime Video und RTL Deutschland kürzlich ihre erste Kooperation angekündigt: Gemeinsam bringen sie das Kultformat "Gladiators – Die Show der Giganten" zurück. Die Produktion der Neuauflage startet im Frühjahr 2026.