Das war der Serien-Spitzenreiter auf Prime Video

"Culpa Tuya – Deine Schuld", die Fortsetzung von Mercedes Rons Bestseller-Trilogie "Die Schuldigen", startete am 27. Dezember bei Prime Video in über 240 Ländern und Territorien weltweit. Direkt zum Start stieg "Culpa Tuya – Deine Schuld" auf Platz 1 in den Prime Video Charts in über 170 Ländern, darunter Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland, Brasilien, Mexiko, Kolumbien, Argentinien, Chile und Kanada, Top 3 in den USA und Großbritannien und Top 10 in über 220 Ländern. Damit verzeichnet "Culpa Tuya – Deine Schuld" den erfolgreichsten Start eines internationalen Prime Video Original aller Zeiten – 90 Prozent der Streams stammen von Zuschauer:innen außerhalb Spaniens.