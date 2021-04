"Princess Charming": Sie sucht im TV eine Partnerin

Mut zur eigenen sexuellen Orientierung

Irina darf in der neuen Show unter 20 Frauen ihre "Mrs. Right" finden. Schlauch erklärte in einem Interview mit TVNOW, dass sie sich auf die neue Reise freut: "Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich die erste Princess sein darf. Ich habe großen Respekt, mich dieser Rolle zu stellen." Mit der Show möchte sie vor allem die lesbische Community repräsentieren: "Für mich ist es selbstverständlich, eine Frau zu sein, die auf Frauen steht, aber für viele ist Homosexualität noch keine Normalität."