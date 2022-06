Unter 19 Singles sucht die 28-jährige Hanna in Griechenland die Frau an ihrer Seite. Die Projektleiterin ist nach Irina Schlauch (31) die zweite "Princess Charming". Das queere Datingformat ging auf RTL+ am 14. Juni in die nächste Runde. Die Ausstrahlung bei VOX ist zu einem späteren Zeitpunkt geplant. Hanna erhält als fünfte Person den "royalen" TV-Titel - den Anfang machte 2019 Nicolas Puschmann (31) als erster "Prince Charming". Welche Liebeserfolge hatten Hannas Vorgänger und ihre Vorgängerin in der Datingshow?