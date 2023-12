"The Crown" präsentierte sie als Party-Queen und unglücklich Liebende, nun zeigt die Netflix-Serie Prinzessin Margarets Abschied. Gespielt wird sie in Staffel sechs erneut von Lesley Manville (67), nachdem zuvor bereits die Schauspielerinnen Vanessa Kirby (35) und Helena Bonham Carter (57) in diese Rolle geschlüpft waren. "The Crown" widmet dem Abschied von Margaret in Teil zwei der finalen Staffel eine ganze Folge, die sich auf die enge Verbindung zwischen ihr und ihrer großen Schwester, Queen Elizabeth II. (gespielt von Imelda Staunton), konzentriert. Das passierte in den letzten Tagen von Prinzessin Margaret im wahren Leben:

Queen Elizabeth II. (1926-2022) und Prinzessin Margaret (1930-2002) standen sich ihr ganzes Leben lang sehr nahe, bis Margaret am 9. Februar 2002 im Alter von 71 Jahren im "King Edward VII Hospital" in London starb. Die Mutter von Elizabeth und Margaret, Queen Mum (1900-2002), verstarb nur sieben Wochen später im Alter von 101.