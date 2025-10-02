"Promi Big Brother" 2025: Blick in den TV-Container
Die 13. Staffel von "Promi Big Brother" startet am 6. Oktober. Diesmal werden sich die Stars und Sternchen im TV-Container des großen Bruders in einem Rohbau wiederfinden. Wie der Sender dazu erklärt, ging der "ehemalige Bauherr" pleite, weshalb das neue "Big Brother"-Haus nicht fertiggestellt wurde.
Der diesjährige "Promi Big Brother"-Container
Im diesjährigen TV-Container stehen den Promis laut Senderangaben 365 Quadratmeter zur Verfügung - 185 Quadratmeter Innen- und 180 Quadratmeter Außenfläche. Luxus? Fehlanzeige: Stattdessen warten Plastikstühle, Schubkarren, Warnschilder und allerlei Baustellenmaterial. Auch die Schlafplätze sind knapp: Während einige auf Matratzen unterkommen, müssen andere draußen nächtigen.
Für die Versorgung ist Kioskbetreiber Aaron Troschke (36) zuständig, der 2014 bei "Promi Big Brother" zum Sieger gekürt wurde. Die Challenges finden unter der Aufsicht von Schiedsrichter Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld in der Spiel-Arena statt. Beobachtet werden die Bewohner von 52 Remote-Kameras - und natürlich können Fans auch in diesem Jahr wieder rund um die Uhr im 24/7-Livestream einschalten.
Diese Kandidaten und Kandidatinnen sind 2025 dabei
Diese Promis ziehen in diesem Jahr in den TV-Container: Neben Ex-"Bachelor" Andrej Mangold (38), "Die Wollnys"-Star Sarah-Jane Wollny (27) und "K11"-Kommissar Michael Naseband (60) sind auch Content Creatorin Karina2you (47), Reality-TV-Sternchen Laura Maria Lettgen alias "Laura Blond" (29) sowie Christina Dimitriou (33) mit von der Partie.
Ebenfalls einziehen werden in die Show (ab Montag, 6. Oktober, 20:15 Uhr, Sat.1 und bereits ab 4. Oktober, 15:00 Uhr auf Joyn) Achim Petry (51), Sohn von Schlagerstar Wolfgang Petry (74), Sänger Marc Terenzi (47), Schauspielerin Doreen Dietel (50), Content Creator SatansBraten sowie die Reality-TV-Stars Paco Herb (29) und Pinar Sevim.