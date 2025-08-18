Der Countdown für die neue Staffel läuft. Diese beiden Promis ziehen heuer in den berühmten TV-Container.

Am 6. Oktober 2025 geht "Promi Big Brother" in eine neue Runde. Über die Kandidatinnen und Kandidaten wird bereits fleißig spekuliert. Nachdem Kim Virgina Hartung (30) am 17. August betont hat, dass sie für die Show abgesagt habe, hat Sat.1 am 18. August nun die ersten neuen Promi-Bewohner verkündet: Der ehemalige "Bachelor" Andrej Mangold (38) und Sarah-Jane Wollny (26) werden sich dem TV-Experiment stellen.

Andrej Mangold will im Container das Licht ausmachen Der frühere Profi-Basketballspieler Andrej Mangold wurde 2019 als "Bachelor" bekannt und war mit seiner damaligen Auserwählten Jennifer Lange (31) auch schon in der besonders dramatischen "Sommerhaus der Stars"-Staffel (2020) zu sehen. Zu seiner jetzigen Herausforderung sagt er laut Pressemitteilung: "Mein Ziel ist es, ein Mitbewohner zu sein, über den man sagt: Das ist ein feiner Kerl. Empathisch, hilfsbereit und immer für gute Stimmung zu haben." Die Show sei für ihn das "Königsformat der Reality-Shows in Deutschland und auch das authentischste". Er sei bereit für das große Experiment. "Ich bin gekommen, um zu bleiben und will im Container am Ende das Licht ausmachen." Auf die Verkündung via Instagram reagierte er mit den Worten: "Na dann mal los."

Sarah-Jane Wollny will sich als selbstbewusste Frau zeigen Sarah-Jane Wollny stammt aus der wohl bekanntesten Großfamilie Deutschlands. Ihre Mutter Silvia Wollny (60) war ebenfalls schon bei "Promi Big Brother" und gewann 2018 sogar die sechste Staffel. Kann nun auch die nächste Generation den Sieg und das Preisgeld von 100.000 Euro holen? Die examinierte Altenpflegerin hofft bei ihrer Teilnahme: "Dass die Leute mich nicht mehr als dumme naive Maus, sondern als starke selbstbewusste Frau sehen." Als Teil einer 13-köpfigen Familie ist sie das Zusammenleben mit vielen Menschen gewohnt. Dennoch sagt sie: "Ich habe den größten Respekt davor, mit fremden Menschen unter einem Dach zu leben. Ich komme zwar aus einer Großfamilie, aber 'Promi Big Brother' ist eine andere Hausnummer." Via Instagram bekundete sie noch: "Ich freue mich sooo." "Promi Big Brother" läuft ab Montag, 6. Oktober 2025, täglich live in Sat.1 sowie auf Joyn.