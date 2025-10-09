"Promi Big Brother" 2025: Ist wer raus nach Folge 3?

Schon geht es in Folge 3 von "Promi Big Brother" auf Sat.1 und Jony ziemlich rund. Die aktuellen Highlights: Gerade erst im Rohbau eingezogen, landet Désirée Nick als erste Bewohnerin der Staffel auf der Exit-Liste – nominiert unter anderem von Satansbratan Erik, den sie direkt zur Rede stellt. Eine dicke Lippe riskiert die Entertainerin auch bei Schauspielerin Doreen Dietel. Jimi Blue Ochsenknecht erzählt im Rohbau von seiner Verhaftung und seinem Knast-Aufenthalt, und vor ihrem Umzug in den Rohbau genießen Désirée Nick und Harald Glööckler ihre vorerst letzten Stunden in der Musterwohnung mit einer farbenfrohe Modenschau.

Jimi Blue erzählt über seine Gefängniszeit Beim gemeinschaftlichen Essen im Rohbau platzt es aus Pinar Sevim heraus: "Jimi, ich habe eine Frage, die quält mich gerade." Wie das Essen im Knast war, interessiert sie. "Da gabs auf jeden Fall mehr", erklärt der Ochsenknecht-Sprössling. Wie lange er im Knast war, will das TV-Sternchen außerdem wissen. "Einen Monat, in sieben verschiedenen. Ich musste von Hamburg nach Österreich." Pinar bohrt weiter: "Du sitzt da richtig mit Schwerverbrechern, ne?" "Jein", schränkt Jimi ein. "Ich war in Untersuchungshaft und in Auslieferungshaft." "K11"-Kommissar Naseband hakt nach: "Was war der Grund?" Jimi erklärt: "Eine offene Hotelrechnung. Und in Österreich ist [das] ab 5.000 Euro schwerer Betrug." Und seine offene Rechnung für fünf Tage Hotelaufenthalt belief sich auf 15.000 Euro. "Da hast du’s gut krachen lassen", staunt Michael Naseband, und Jimi erklärt: "Das war mein Dreißigster." Im Sprechzimmer gibt der Schauspieler zu: "Die Erfahrung muss ich nicht nochmal machen. Ich hab mir das selbst eingebrockt."

Doreen Dietel von Désirée Nick verbal bedrängt Doreen Dietel erzählt von ihrer Karriere als Schauspielerin: "Circa 50 TV-Movies, Kino, Tatorte, Pilcher, Lindström…." Désirée Nick wundert sich: "Und dann plötzlich nicht mehr? Wie kam es dazu?" Doreen Dietel ist überzeugt davon, dass sie aufgrund eines Beauty-Eingriffs keine Rollen mehr bekommen hat: "Wegen der Scheiß-Lippe." Désirée kann das nicht glauben: "Aber eine Schauspielerin wird doch nicht besetzt wegen einer Lippe! Man sagt doch: Die spielt das gut, die kann das." Vor allem habe sich die Schauspielerin doch freiwillig unters Messer gelegt! Doreen wird schnippisch: "Ich will darüber nicht mehr reden. Wenn du dich so für mich interessierst, kauf dir meine Biografie." Doch La Nick lässt nicht locker: "Es geht doch nicht nur um Schönheit! Guck dir manche Schauspieler an, die haben Charakter-Gesichter! Da hat Hübsch-Sein keinen Wert. Das hat doch mit gutem Schauspiel nichts zu tun!"

Désirée Nick spricht Klartext mit Satansbratan Satansbratan Erik offenbart Désirée Nick, dass er sie nominiert hat. Die Entertainerin ist fassungslos: "Warum denn, du A****loch?" Erik verteidigt sich: "Weil ich dich nicht kenne. So wie es in den Wald hineinruft, kommt es zurück. Ich bin ehrlich und steh zu meiner Gruppe." Der Content Creator erklärt, dass er von Désirées Art und vor allem, wie sie von ihrer hohen Gage gesprochen hat, direkt abgetörnt war. "Dann geh doch zur Bahnhofsmission und arbeite dort", findet Désirée. Später bekommt sie die Chance zur Revanche und darf selber jemanden für die Exit-Liste nominieren - natürlich wählt sie den österreichischen Internet-Star und lässt es ihn gleich danach in bester La-Nick-Manier wissen. "Geh scheißen!", ruft sie süffisant in Richtung des 26-Jährigen und äfft dabei Eriks Wienerisch nach. Zuvor hatte sich Karina freiwillig auf die Exit-Liste gesetzt. Im Gegenzug dafür gab es vom großen Bruder mehr Budget fürs Einkaufen. Somit sind nach der dritten Live-Show Désirée, Karina und Erik für den ersten Exit nominiert.