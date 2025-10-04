Prominente Namen nehmen auch 2025 am Reality-Format "Promi Big Brother" teil. Am bekanntesten aus dem Teilnehmerfeld sind wohl Harald Glööckler (60) und Désirée Nick (69), wobei letztere schon zum zweiten Mal in den Container einzieht - eine absolute Premiere bei dem Format. Am 4. Oktober fiel nun der Startschuss zur neuen Runde "Promi Big Brother". Die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen ein, der Livestream auf Joyn startete.

Auch Sänger Marc Terenzi (47) feiert in der diesjährigen "Promi Big Brother"-Staffel nach einer für ihn persönlich herausfordernden Zeit inklusive eines Entzugs im vergangenen Jahr sein Reality-TV-Comeback. "Ich möchte die neue Version meiner selbst sein und hoffe, dass die Menschen mich so mögen, wie ich jetzt bin", hat er sich vorgenommen.

An der Tür zum Container gesichtet wurden so etwa Ex-"Bachelor" Andrej Mangold (38), der nicht der erste Rosenkavalier im "PBB"-Haus ist. Auch Paul Janke (44), Daniel Völz (40) und Dominik Stuckmann (33) waren schon mit dabei. "Ich bringe Ehrlichkeit, Authentizität, Humor und Emotionen mit, dazu Teamgeist und Offenheit", gab er in einem Sat.1-Statement vorab an.

Der Rohbau stellt die Promis vor Herausforderungen

"Ich bin nicht dort, um Freundschaften zu knüpfen, sondern um Deutschland zu beweisen, dass ich die Echteste von allen bin - und den Sieg mitnehme", erklärte indes selbstbewusst Reality-TV-Sternchen Laura Blond (29), auch bekannt unter ihrem bürgerlichen Namen Laura Maria Lettgen. Auch sie zog gemeinsam mit den übrigen Kandidatinnen und Kandidaten in das "PBB"-Haus ein.

Nicht sonderlich erfreuen dürfte die Teilnehmer der diesjährigen Staffel der Wohnbereich. Sat.1. spricht hier von einem Rohbau, denn die Promi-Behausung ist Baustelle pur. Im diesjährigen TV-Container stehen den Promis laut Senderangaben 365 Quadratmeter zur Verfügung - 185 Quadratmeter Innen- und 180 Quadratmeter Außenfläche.

Luxus? Fehlanzeige: Stattdessen warten Plastikstühle, Schubkarren, Warnschilder und allerlei Baustellenmaterial. Auch die Schlafplätze sind knapp: Während einige auf Matratzen unterkommen, müssen andere draußen nächtigen.

Für die Versorgung ist Kioskbetreiber Aaron Troschke (36) zuständig, der 2014 bei "Promi Big Brother" zum Sieger gekürt wurde. Die Challenges finden unter der Aufsicht von Schiedsrichter Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld in der Spiel-Arena statt. Beobachtet werden die Bewohner von 52 Remote-Kameras - und natürlich können Fans auch in diesem Jahr wieder rund um die Uhr im 24/7-Livestream einschalten. Marlene Lufen (54) und Jochen Schropp (46) moderieren.