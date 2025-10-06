"Promi Big Brother": Jimi Blue Ochsenknecht als Überraschungsgast

Als Überraschungsteilnehmer wird Jimi Blue Ochsenknecht (33) am 6. Oktober 2025 in der Auftaktshow des Reality-Formats zu den bisherigen Bewohnerinnen und Bewohnern des " Promi Big Brother"-TV-Containers in Köln stoßen. Um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn ist es so weit.

Jimi Blue Ochsenknecht freut sich auf "eine superspannende Erfahrung"

"Ich weiß, wie es ist, wirklich eingesperrt zu sein - da ist 'Promi Big Brother' für mich kein Problem", erklärt der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (69) in einem Statement. Im "Promi Big Brother"-Haus wolle er nun "zeigen, wie ich wirklich bin. Es wird bestimmt anstrengend, aber auch eine superspannende Erfahrung und ein Experiment für mich. Luxus habe ich theoretisch jeden Tag - verzichten wäre also mal angebracht".

Die jüngsten juristischen Probleme von Jimi Blue Ochsenknecht dürften den meisten deutschen Reality-Fans wohlbekannt sein. Am 25. Juni 2025 wurde er bei der Einreise am Hamburger Flughafen festgenommen. Grund war eine unbezahlte Hotelrechnung in Höhe von knapp 14.000 Euro.

In den Tagen nach der Festnahme wurde der TV-Star durch mehrere deutsche Justizvollzugsanstalten verlegt, bis schließlich die Auslieferung ins Nachbarland Österreich erfolgte. Kurz danach kam er auf Kaution frei, musste aber bis zum Prozess in Österreich bleiben, und wurde schließlich zu einer Geldstrafe in Höhe von 18.000 Euro verurteilt. Mittlerweile hat Ochsenknecht Österreich auch wieder verlassen dürfen.