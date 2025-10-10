"Promi Big Brother" 2025: Ist wer raus nach Folge 4?

Im Rohbau schwelt es in Folge 4 von "Promi Big Brother" 2025: Zunächst geraten Schauspielerin Doreen Dietel und Großfamilien-Expertin Sarah-Jane Wollny über die Frage aneinander, welchem Mitbewohner die Gruppe einen Aufenthalt in der Musterwohnung "spendieren" soll. Doch eine Überraschung steht bei dieser Frage bevor.

Wer hat das Sagen bei der Musterwohnung? Im Rohbau geraten Doreen Dietel und Sarah-Jane Wollny aneinander. Der Grund: Sarah-Jane habe einfach entschieden, dass die Gruppe Reality-Star Christina Dimitriou bei nächster Gelegenheit in die Musterwohnung wählt. Und das nur, damit sie sich ihrer Hygiene widmen kann. Damit ist Doreen so ganz und gar nicht d’accord. Sarah-Jane stürmt aus dem Rohbau: "Tu mir jetzt einen Gefallen, ich bin dir gerade extra aus dem Weg gegangen, dann lass mich bitte ein paar Minuten in Ruhe. Check das! Meine Fresse." Auch Doreen ist sauer: "Was soll denn das jetzt?" Ihrer Meinung nach stehen andere Bewohner an erster Stelle für einen Umzug in den luxuriösen Bereich. "Wenn wir Harald fragen: Der hat Rückenschmerzen, den können wir fragen, ob er hochgehen würde. Respekt vorm Alter!" Tatsächlich darf aber Bauleiterin Sarah-Jane Wollny in der Live-Show am ganz alleine entscheiden, wer in die Musterwohnung ziehen darf: Ihre Wahl fällt wie angekündigt auf Christina ...

Lauras Suche nach der Halbschwester In der Musterwohnung erzählt Laura Blond vor ihrer Rückkehr in den Rohbau ihrem Mitbewohner Michael Naseband, dass ihr "Erzeuger" wollte, dass ihre Mutter sie abtreibe: "Er wollte kein Kind haben." Zu ihrem leiblichen Vater hat der Reality-Star keinen Kontakt, weiß aber, dass sie noch eine Halbschwester hat. "Ich bin ein bisschen traurig und hoffe, dass ich sie irgendwann kennenlerne." Laura wendet sich beim großen Bruder direkt an ihre Halbschwester: "Marie, wenn du das hier sehen solltest, ich will einfach nur, dass du weißt, dass ich existiere. Ich bin deine Halbschwester." Es fließen Tränen beim jetzt 30-jährigen Geburtstagskind. "Ich hoffe, dass du dich meldest und dass wir uns mal sehen können." Michael tröstet: "Da fange ich gleich mit an zu heulen!"

Satansbratan freut sich über Blond "Ich freu mich, dass sie wieder da ist, die Sonne scheint wieder!", freut sich der österreichische Satansbratan Erik im Sprechzimmer des Rohbaus. Nachdem er von Désirée Nick am Mittwochabend auf die Nominierungsliste gesetzt wurde, ist der Content Creator erleichtert, dass Laura Blond in den Rohbau zurückgekehrt ist: "Ich hab dich echt vermisst! Du hast gefehlt." Sarah-Jane Wollny warnt ihre Mitbewohnerin allerdings. Sie glaubt, Erik stehe auf Laura und Laura sende falsche Signale. "Vielleicht solltest du mit dem Umarmen ein bisschen zurückfahren. Er gibt dir einen Kuss auf die Stirn, das ist schon nicht mehr Bro. Und ich weiß auch, dass er dich toll findet." Im Sprechzimmer erklärt Laura: "Er ist hier drinnen einer meiner besten Buddies. Erik und ich umarmen uns viel, ich kann mir vorstellen, dass er das fehlinterpretiert. Aber für mich ist er ein Bro."

Nächste Nominierung ist fällig Zuletzt muss ein weiterer Name auf Exit-Liste, und die Rohbau-Bewohner dürfen über den Monitor erstmals live mitverfolgen, auf wen die Wahl von Paco, Christina und Pinar fällt. Christina will an jener Person Rache nehmen, die ihr am Vortag den Umzug in die Musterwohnung nicht gegönnt hat und setzt sich mit ihrem Vorschlag bei den beiden andern tatsächlich durch - und so landet Doreen als vierte Namen auf der Exit-Liste.