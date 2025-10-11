"Promi Big Brother" 2025: Ist wer raus nach Folge 5?

In Folge 5 von "Promi Big Brother" 2025 kommt viel Privates bei einem "Öffnungs-Spiel" zur Sprache: Jimi Blue Ochsenknecht erzählt zum Beispiel seinen Mitbewohnern, wie es zum Bruch mit seiner Familie und der Mutter seines Kindes kam. Karina hat ihre Präsenz auf TikTok sehr geholfen, aus einer Depression herauszukommen. Bei Achim war es ein Job an der Tankstelle, der ihn aus einem mentalen Tief während Corona gerettet hat.

Karina und Achim über Lebenskrisen Karina2You erzählt Achim Petry, wie Social Media sie aus ihren dunkelsten Stunden gerettet hat: “Vor TikTok habe ich richtig starke Depressionen gehabt. Ich habe diese Comedy-Videos gemacht, und dabei selbst gelacht. Da habe ich verstanden: Das bringt was, dieses Lachen! Ich habe danach kein einziges Tief mehr gehabt.” Achim erwidert: “Bei mir war es genau andersherum. Zu Corona habe ich acht Monate zu Hause rumgesessen und konnte nicht arbeiten. Das hat mich krank gemacht. Ich wurde immer aggressiver, habe aggressiver gepostet. Meine Frau, meine Mutter, mein bester Freund, mein Manager: Die haben mir alle gesagt, das bist nicht du. Du musst arbeiten gehen, mach irgendwas.” Achim zog die Reißleine, hörte mit Social Media auf und suchte sich einen Job an der Tankstelle: "Nicht wegen des Geldes, sondern um wieder zu funktionieren. Ich habe Bücher über Depressionen gelesen und gemerkt: Das betrifft auch mich.“

Sanierung der (Familien-)Beziehung “Darf ich fragen, warum das bei euch so eine Wendung genommen hat?”, will Laura Blond von Jimi Blue Ochsenknecht wissen – gemeint ist sein Verhältnis zu Yeliz Koc und der gemeinsamen Tochter Snow. Jimi erzählt offen: “Das war eine sehr komplizierte Schwangerschaft, wir waren alle überfordert. Wir haben nicht mehr richtig kommuniziert und dann war ich zwischendurch weg, dann war ich wieder da. Zur Geburt haben wir uns wieder gut verstanden und dann hat man sich wieder in die Haare bekommen.” Danach kam der Bruch: “Dann bin ich abgedriftet, habe jeden Tag Party gemacht und mich abgeschossen.” Die Fronten verhärteten sich: “Familie gegen einen und alles, damit kam ich auch nicht klar. Ich wollte aus dieser Familien-Show raus, aber das habe ich vielleicht auch falsch kommuniziert, und die dachten, ich wollte gar nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Ich wollte halt einfach mehr mein Ding machen. Keine Verantwortung, einfach ein Reset. Das hat mir gutgetan, hätte in der Härte aber nicht sein müssen, vor allem Snow gegenüber.”

Pinar will raus Auch Pinar hat ein Thema, an dem sie ordentlich zu knabbern hat: Liebeskummer. “Mein Freund und ich hatten einen großen Streit, bevor ich hier reingekommen bin. Das war nicht so schön und wir haben gesagt, dass wir eine Beziehungspause machen”, berichtet das TV-Sternchen. Jetzt hat sie Angst, dass es wirklich vorbei sein könnte. Unter Tränen gesteht sie Sarah-Jane: “Ich habe Angst, dass er danach sagt, dass er nicht mehr will!” Sarah-Jane versucht, sie aufzubauen: “Du musst positiv denken. Zeig, wer du bist, dann wird er nochmal sehen, was er verlieren würde. Am Ende des Tages: Selbst, wenn er nicht mehr möchte, dann ist das nicht dein Verlust, sondern seiner!” Pinars Tränen trocknen – aber die Sorgen bleiben. Kurz denkt sie sogar ans Aufgeben: “Aber nicht wegen ihm, sondern wegen meiner Augenbrauen! Ich kriege die hier nicht gemacht und das stört mich unnormal.”

Die Frauen nominieren Die nächste Nominierung steht an und diesmal dürfen die Frauen im Haus gemeinsam entscheiden, wen sie für die Exit-List nominieren wollen. Für wen haben sie sich wohl entscheiden? Nach schweren Diskussionen über die Fanbase, haben sie sich für Michael Naseband entschieden, denn bei ihm sehen sie die Chancen, dass er deswegen nicht gehen muss, am größten.