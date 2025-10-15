In Folge 9 von "Promi Big Brother" 2025 wackelt das Image-Gerüst von Marc Terenzi gewaltig. Désirée und Harald Glööckler sorgen hingegen mit einem verkorksten Einkauf für Diskussionen und Stirnrunzeln bei den anderen Bewohnern. Die Frauen müssen sich diesmal keine Sorgen über eine Exit-Gefahr machen, denn es werden nur Männer nominiert.

Spielt Marc Terenzi ein falsches Spiel? Immer mehr Bewohner zweifeln, ob der Popstar ehrlich ist oder nur eine Show abzieht. "Marcs Spielchen sind so durchschaubar. Ich sage dir eines, der wird hier nicht mehr lange bleiben", so Laura Blond gegenüber Sarah-Jane Wollny. Für beide steht fest: Marc sei nur im Haus, um Werbung zu machen – ob für seinen Podcast mit Oliver Pocher oder die anstehende Tour. Désirée Nick sieht sich bestätigt: "Das habe ich schon am ersten Tag gesagt!" Auch Reality-Star Paco Herb sorgt für Zündstoff in Sachen Marc: "Wir werden nicht warm – ich mag ihn nicht", so Laura. Désirée stimmt ein: "Der ist hohl, desinteressiert und ignorant. Keine Spur von Entertainment. Mich wundert, dass er überhaupt noch da ist."

Désirées und Haralds Fehlkauf Mit 19,50 Euro Budget gingen Désirée Nick und Harald Glööckler am Montagabend in der Live-Show in den Kiosk, doch am Ende blieben 8,28 Euro ungenutzt – und der Korb ist ziemlich leer. "Die Ausbeute ist mau", motzt Paco Herb gegenüber Karina. Aber niemand traut sich den beiden Shopping-Queens ehrlich zu sagen, dass der Einkauf in die Hose gegangen ist. Die Übeltäter sind sich natürlich auch keiner Schuld bewusst: "Wir hatten eine ganz schwierige Aufgabe, wir mussten ja wie bei einer Staffel abklatschen. Dieses Laufen und Abklatschen, das kostet Zeit", so Désirée zu Achim. Die Entertainerin betont: "Du kaufst alleine schneller ein. Du musst dann auf niemand anderen achten." Harald setzt der Rechtfertigungsarie ein Ende: "Es ist vorbei. Jetzt ist es so!" Achim Petry gibt sich versöhnlich: "Wir werden alle satt!"

Ihn trifft es in der "Ladies Night" Dann steht die Damen-Wahl an: Auf der gefürchteten "Exit"-Liste des Formats landeten so schließlich Marc Terenzi, Reality-Star Paco Herb, Influencer Satansbratan sowie der aus "K11 - Kommissare im Einsatz" bekannte Michael Naseband. Der Big Brother gab den beiden letzteren nach der Wahl der Zuschauerinnen und Zuschauer Entwarnung, während Herb und Terenzi noch einige Minuten zittern mussten. Schließlich stand nach der "heutigen Damenwahl", der Abstimmung des Publikums und Werbung dann doch irgendwann die Entscheidung. "Wurde auch Zeit", war aus dem TV-Knast zu vernehmen, bevor Terenzi sich von den Mitkandidaten verabschieden musste. "Mir geht es gut", sagte er beim Auszug zu Moderatorin Marlene Lufen. Er habe "zu taktisch gespielt" und versucht, unbedingt in der Show zu bleiben - "egal wie". Trotz allem habe der Sänger aber auch "eine gute Zeit gehabt".