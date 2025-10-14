"Promi Big Brother" 2025: Wer ist raus nach Folge 8?

Für den nächsten Exit nach Schauspielerin Doreen Dietel stehen in "Promi Big Brother" Folge 8 alle Bewohner zur Wahl. Was sie noch nicht wissen: Für gleich zwei von ihnen wird die Reality-Show noch heute enden. Im Rohbau liegen die Nerven blank: Die Bewohner müssen sich einem Ranking stellen – und das Ergebnis sorgt für Nachwehen.

Folgenreiches Ranking Im Rohbau wird’s ungemütlich: Doreen Dietel, Sarah-Jane Wollny und Karina2you müssen als Musterwohnungs-Bewohnerinnen ihre Nachbarn aus dem Rohbau ranken. Das Ergebnis: Laura Blond landet beim Unterhaltungsfaktor ganz hinten, Michael Naseband wird als "am meisten Fake" betitelt – und soll auch noch den Sieg am wenigsten verdient haben. Die Rohbau-Bewohner müssen sich im Anschluss denselben Fragen stellen und sich selbst einschätzen. Bei Übereinstimmungen gibt es eine Belohnung. In der Musterwohnung ist sich Sarah-Jane Wollny angesichts dieser Aufgabe sicher: "Oh, das wird jetzt gemein." Richtig! Das präsentierte Ergebnis sorgt im Rohbau für betonharte Fronten: Die "K11"-Legende Michael Naseband ist fassungslos, und auch bei Laura Blond sitzt der Stachel tief. Vor allem die Wertung von Sarah-Jane trifft sie hart – sie gesteht Désirée Nick: "Meine Freundin sagt, ich bin am un-unterhaltsamsten." Die 29-Jährige versteht einfach nicht, warum ihre Bestie sich nicht für sie ins Zeug gelegt hat: "Das ist enttäuschend."

Unterkühlte Stimmung zwischen Satansbratan und Harald / Laura Eigentlich stehen sich Satansbratan Erik und Harald Glööckler im Rohbau nah – bis Erik Harald auf die Exit-Liste setzte. Der 25-Jährige wagt einen Erklärungsversuch: "Es ist nichts Persönliches, oder dass ich dich nicht mag, oder dass ich dich raus haben will.“ Doch die Worte prallen an der eiskalten Fassade von Herrn Glööckler ab. "Wer nicht für mich ist, ist gegen mich“, stellt er frostig klar.

Auch zwischen Laura Blond und Erik herrscht Eiszeit, wie die 29-Jährige Pinar Sevim erzählt: "Er ignoriert mich einfach komplett.“ Und das nur wegen eines Missverständnisses rund um ein Gespräch mit Désirée. Laura fühlt sich zu Unrecht als schlechte Freundin hingestellt: "Er hat aus einer Mücke einen Elefanten gemacht.“ Erik wiederum beschwert sich bei Jimi Blue Ochsenknecht: "Für mich ist sie ein falscher Fuffziger!“

Wen trifft der Doppel-Exit? Zunächst erwischte es "Temptation Island"-Ikone Christina Dimitriou (33). Gemeinsam mit Ex-"Bachelor" Andrej Mangold (38) und Reality-TV-Teilnehmer Paco Herb (geb. 1996) hatte sie zur Wahl gestanden, konnte jedoch die wenigsten Zuschauerstimmen auf sich versammeln. In einer ersten Reaktion auf dem Social-Media-Auftritt der Reality-Show erklärte Dimitriou im Anschluss, dass sie sich am meisten darauf freue, jetzt ihre Tochter wiederzusehen. Als zweiter Promi musste letztlich Pinar Sevim (geb. 1987) gehen. Das Reality-Sternchen der 2010er-Jahre, das nach längerer Abwesenheit in diesem Jahr ins TV zurückkehrt, erhielt somit die niedrigste Unterstützung unter den Bewohnerinnen und Bewohnern.