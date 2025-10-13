"Promi Big Brother" 2025: Wer ist raus nach Folge 7?

Für den ersten Bewohner heißt es in Folge 7 von "Promi Big Brother" ab nach Hause. In der Sendung vom 12. Oktober 2025 fiel die Entscheidung, wer von den sieben Nominierten das Container verlassen musste. Die Stimmung ist daher ziemlich am Boden und die Fronten verhärten sich. Auch Paco teilt in der ambivalenten Verbindung zu Pinar herb aus: “Du rammelst meine Birne”.

Pinars und Pacos Auseinandersetzung

Wie Bruder und Schwester? Echte Bros? Oder gibt es doch Gefühle? Die Reality-Stars Pinar Sevim und Paco Herb lassen nicht nur alle rätseln, sie wissen scheinbar auch nicht genau, was das da zwischen ihnen ist. Eine Aussprache muss her, doch die gestaltet sich als sich wiederholende Schallplatte. "Ich denke, dass du mich gar nicht ernst nimmst. Egal, was ich sage", so Pinar. Paco ist genervt, denn dieses Gespräch wurde schon so oft geführt: "Das ist anstrengend. Ich muss dir nicht jeden Tag sagen, dass ich dich mag." Pinar lässt ihn gar nicht ausreden: "Was ich am meisten hasse, wenn man mir das Gefühl gibt, als ob du mich nicht ernst nimmst."

Das will Paco nicht auf sich sitzen lassen: "Du stichelst, du machst deine Witze und das ist alles cool. Du darfst alles machen. Aber wenn man zurück stichelt, dann gehst du auf die emotionale Ebene. Dann sagst du: 'Hey, warum sagst du sowas zu mir? Das bin ich gar nicht, ich habe ein Herz.' Und das ist nicht fair!" Die beiden drehen sich im Kreis, immer der gleiche Schlagabtausch. "Du rammelst meine Birne!", so Paco genervt. "Kannst Du auch mal Luft holen, bitte? Ich komme nicht mehr klar. Pinar, das sind zu viele Worte in einer Minute." Schlagersänger Achim Petry zieht am Rande amüisiert sein Fazit: "Wenn man euch nicht kennen würde, würde man meinen, ihr seid verheiratet