"Promi Big Brother" 2025: Wer ist raus nach Folge 13?

Der Auszug von La Nick hat im Haus besonders Harald Glööckler mitgenommen. Überhaupt war der Tag für die Mode-Ikone hart: Nach Videobotschaften von daheim bricht er in Folge 13 von "Promi Big Brother" in Tränen aus. Und nach einem heftigen Streit mit Laura, will sich Karina den schönen Dingen im Leben widmen und fragt Jimi Blue, ob er mit Yeliz wieder ein Paar werden könnte. Seine Antwort überrascht …

Wie stehen die Chancen für Liebes-Comeback zwischen Jimi Blue und Yeliz? "Hast du schon überlegt, dich mit der Mutter deiner Tochter zu versöhnen und wieder zusammenzukommen?", will Karina von Jimi Blue wissen. Der Ochsenknecht-Sohn antwortet ungewohnt offen. "Natürlich wäre das schön, wenn man als Eltern zusammen ist und man hat ein Kind zusammen." Aber das Risiko sei ihm zu groß: "Ich habe zu große Angst, dass das freundschaftliche Verhältnis, das wir jetzt haben, zu einer Beziehung wird. Und in einer Beziehung sind andere Gefühle im Spiel, da ist mir das Risiko zu groß, sich irgendwann wieder zu streiten und sich zu entfernen. Aber wir machen auch Scherze drüber. Wir haben mal gesagt, wenn sie in zehn Jahren keinen Partner findet und ich keine Partnerin, dann kann man ja mal schauen."

Videobotschaft löst bei Harald Tränen aus Die Bewohner der Musterwohnung beantworten bei einem Quiz mehr Fragen richtig als ihre Nachbarn im Rohbau. Die Belohnung für Achim Petry, Andrej Mangold, Harald Glööckler und Jimi Blue Ochsenknecht wird emotional: Sie erhalten Videobotschaften der Liebsten. Achim bekommt warme Worte von seiner großen Familie zu hören. Andrej verdrückt ein Tränchen, als er seine Freundin Annika Jung im Video sieht. Für Jimi Blue Ochsenknecht gibt’s liebevolle Worte von Mama Natascha, Schwester Cheyenne und Schwager Nino, sowie eine gemalte Liebesbotschaft von Töchterchen Snow. An Harald richten seine Freunde Kader Loth sowie Kaders Ex-Mann Isi eine vergleichsweise kurze Botschaft. Harald ist zunächst gefasst, doch dann, alleine auf der Terrasse sitzend, lässt er seinen Tränen freien Lauf. Im Sprechzimmer erklärt er, warum ihm die Videobotschaften so nahe gehen: "Da merke ich, dass da keine Familie ist. In diesem Moment war mir klar, dass ich weder in der Kindheit Eltern und Familie hatte, und dass ich mein ganzes Leben alleine war." Er weint bitterlich.

Wer muss diesmal gehen? Die Big-Brother-Promis müssen sich diesmal gegenseitig nominieren - und zwar von Angesicht zu Angesicht. Das Drama lässt nicht lange auf sich warten - Andrej, Laura, Michael, Harald und Erik gelten als nominiert. Ein harter Schlag - besonders für Laura und Michael, die gleich mehrere Stimmen erhielten. Doch zuletzt entscheidet wieder das Publikum: Andrej Mangold muss gehen! Der nimmt die Entscheidung gelassen auf.