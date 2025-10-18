"Promi Big Brother" 2025: Ist wer raus nach Folge 12?

In Folge 12 der 2025er-Staffel von "Promi Big Brother" lässt es sich Harald Glööckler richtig gut gehen,. Dafür stürzen sich eine Entertainerin und ein Ex-Kommissar in einen gnadenlosen Schlagabtausch. Vor der nächsten Nominierung zeigt Big Brother den Bewohnern allerhand Lästereien in seiner Video-Konfrontation. Und: Ausgemustert! Big Brother schließt die Musterwohnung.

Glööckler lässt die Hüllen fallen "Ich bin heute richtig gut drauf!" Bestens gelaunt startet Harald Glööckler in den neuen Rohbau-Tag und bittet Satansbratan Erik ihm bei der Outdoor Dusche "den Schlauch zu halten", damit warmes Wasser läuft. Die 60-jährige Mode-Ikööne macht unter dem warmen Nass eine echt gute Figur. "Nicht zu sexy sein Harald, sonst gefällst du mir noch", so Erik. Freizügig geht es weiter und Harald zieht sich vor Désirée Nick um. "Hast du eine Fettabsaugung gemacht?", will diese wissen. Harald bestätigt. Bauch- und Rückenfett seien in seine Brust gewandert. Désirée ruft überrascht aus: "Du hast gemachte Brüste!" Das Fazit der Entertainerin: "Jeder bei Laura weiß, diese Brüste sind gemacht. Bei Harald rechnet keiner damit. Eigentlich hat der die besseren Brüste, weil sie so natürlich wirken!"

K11"-Kommissar Michael vs. La Nick "Du inszenierst dich doch hier! Das ist doch nicht die Désirée, die zu Hause am Kochtopf steht!" "K11"-Legende Michael Naseband spricht Klartext mit Désirée Nick. Die wird sofort laut und brüllt: "Natürlich! Das ist doch Unsinn! Du hast ja regelrecht abnorme Fantasien zu meiner Person!" Michael unterbricht: "Wer laut wird, hat nicht immer Recht, Désirée! Du hast immer einen aggressiven Unterton, der stört mich! Dein Modell ist, Leute klein zu machen und das funktioniert bei mir nicht." Es wird laut im Rohbau. So laut, dass alle anderen Bewohner erschrocken innehalten und dem nicht enden wollenden Geschrei lauschen. "Wir hören draußen, dass drinnen die Post abgeht, dass Desirée und Michael sich anschreien. Da gehe ich jetzt auch nicht rein, das ist mir zu viel Sturm", so Harald Glööckler im Sprechzimmer.

Désirée von Erik und Laura enttäuscht Auch Laura Blond, Erik und Désirée Nick geraten ordentlich aneinander. Der Wiener entschuldigt sich für seine Nominierungsstimme, die er in der Live-Show am Donnerstagabend gemeinsam mit Laura gegen die 69-Jährige ausgesprochen hat. Die will davon nichts wissen: "Lüg doch nicht! Ich dachte, wir sind jetzt auf Null!" Im Sprechzimmer dann die klare Ansage gegen den 25-jährigen Satansbratan: "Ich wollte eigentlich die Sache ad acta legen, aber unter diesen Bedingungen hat er das Feuer jetzt neu entfacht." Doch nicht nur von Erik ist die Entertainerin enttäuscht. Auch Laura sei ihr in den Rücken gefallen: "Und dann ihre fadenscheinige Erklärung, sie hätte mit dem Druck von Erik das so entscheiden müssen! Von daher fühle ich mich, was Loyalität angeht, gegenüber Laura nicht mehr gebunden!"

Wer muss diesmal gehen? Die Gruppe muss einen Mitbewohner oder eine Mitbewohnerin bestimmen, der oder die sicher sein würde. Die Truppe entscheidet sich für Achim Petry, der daraufhin ebenfalls eine Person schützen darf. Der Sänger wählt Karina2you, die nach ihm erneut jemanden retten konnte. So setzt sich das Ganze fort, bis nur noch Désirée Nick und Harald Glööckler (60) übrig sind. Die beiden landen daher auf der Abschussliste. Dann waren wieder die Zuschauerinnen und Zuschauer an der Reihe. Nach der Abstimmung verließ Nick die Sendung. "Bleib tapfer mein Schatz", verabschiedete sie sich von dem Designer.