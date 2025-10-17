"Promi Big Brother" 2025: Ist wer raus nach Folge 11?

In Folge 11 von "Promi Big Brother" 2025 lassen Jimi Blue Ochsenknecht und Satansbratan Erik ihrer Laune im wahrste Sinne des Wortes die Zügel schießen. Sie präsentieren die Trendsportart Hobby Horsing. Und Harald Glööckler offenbart seinen Mitbewohnern unterdes erstaunliche Pläne für sein Afterlife: Er will Vampir werden!

"Zusammen sind wir das Team Lagerkoller", so Jimi Blue Ochsenknecht. Er und Kumpel Erik legen sich zwei Fantasie-Pferde zu, und Satansbratan Erik verkündet: "Das alljährliche Hobby Horsing findet heute statt!" Die beiden schnappen sich zwei Spaten, basteln Zügel für ihre Hottehüs, springen über Hürden und sprechen ihren Gäulen gut zu. Doch ihre Spaten-Pferde haben ihren eigenen Willen und sind schwer im Zaum zu halten: Fast wirft Jimi Blues Pferd Esmeralda den Schauspieler ab und auch Eriks Pferd Dragan ist zwischendurch bockig. "Wir brauchen ne Jury", ruft Jimi in den Rohbau! Die beiden Hobby Horse-Reiter haben den Spaß ihres Lebens und zelebrieren den Wettbewerb bis zur Siegerehrung.

Haralds Vampir-Pläne

Harald Glööckler erzählt seinen Mitbewohnern wie aus ihm die schillernde Mode-Ikööne wurde. "Dann habe ich angefangen Tapeten zu machen, Möbel zu machen, habe Häuser entworfen. Das Glööckler-Palais, das gibt’s in Hamburg." Autos, Jets – alles hat der Designer bereits pompöös verziert. An eines hat er sich allerdings noch nicht herangewagt, obwohl er immer wieder gefragt wurde. "Särge."

Dabei hat er zu diesem Thema Erstaunliches zu offenbaren, denn Harald hat sehr konkrete Vorstellungen für sein Afterlife: "Mein Plan ist, dass ich einen Vampir finde, der mich beißt. Dann brauche ich auch keine Schönheits-OPs mehr." Er will ins Dracula-Schloss in Transsylvanien reisen: "Ich habe vor, dass wir dahin fahren. Wie in dem Film. Mit einer schwarzen Kutsche." Andrej Mangold resümiert im Sprechzimmer: "Harald ist schon eine besondere Person. Als Vampir kann ich ihn mir gut vorstellen."