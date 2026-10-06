„Promi Big Brother“-Voting aus Österreich

Aus Österreich kann man sich nach einmaliger Registrierung die Joyn App herunterladen. Danach darf man pro Votingrunde einmalig kostenlos abstimmen und immer bis zum Schluss der Votingrunde die Entscheidung noch verändern.

Zusätzlich kann man per SMS so oft man möchte für den bevorzugten Promi abstimmen und sich bei jedem Teilnahmeweg aus Österreich die Chance auf 50.000 Euro und fünf 2.000 Euro Reisegutscheine von alltours sichern.

Man kann wie folgt abstimmen:

In der Joyn App

Per SMS bitte die Endziffer des gewünschten Promis an 0901 05 04 03 schicken.

0.50 EUR/SMS; Teilnahme und Gewinnausschüttung ab 18 unter allen Teilnehmer:innen des Gewinnspiels und des Votings; Alle Informationen auch unter info.gewinnarena.de; SMS-Teilnehmer:innen erhalten eine Info-SMS.