„Promi Big Brother“ 2026: So geht das Voting zu den Live-Shows
„Promi Big Brother“-Voting aus Österreich
Aus Österreich kann man sich nach einmaliger Registrierung die Joyn App herunterladen. Danach darf man pro Votingrunde einmalig kostenlos abstimmen und immer bis zum Schluss der Votingrunde die Entscheidung noch verändern.
Zusätzlich kann man per SMS so oft man möchte für den bevorzugten Promi abstimmen und sich bei jedem Teilnahmeweg aus Österreich die Chance auf 50.000 Euro und fünf 2.000 Euro Reisegutscheine von alltours sichern.
Man kann wie folgt abstimmen:
- In der Joyn App
- Per SMS bitte die Endziffer des gewünschten Promis an 0901 05 04 03 schicken.
0.50 EUR/SMS; Teilnahme und Gewinnausschüttung ab 18 unter allen Teilnehmer:innen des Gewinnspiels und des Votings; Alle Informationen auch unter info.gewinnarena.de; SMS-Teilnehmer:innen erhalten eine Info-SMS.
„Promi Big Brother“-Voting aus Deutschland
Auch für Deutschland gilt: Man kann sich nach einmaliger Registrierung die Joyn App herunterladen. Danach darf man pro Votingrunde einmalig kostenlos abstimmen und immer bis zum Schluss der Votingrunde die Entscheidung noch verändern.
Bei Votings, die über die Joyn App und zusätzlich per Telefon und SMS entschieden werden, hat man zugleich auch die Chance auf 50.000 Euro und fünf Reisegutscheine im Wert von 2.000 Euro von alltours! Man kann dann wie folgt abstimmen:
- In der Joyn App
- Per Telefon bitte die 01379 - 78 78 + Endziffer des gewünschten Promis anrufen.
- Per SMS bitte die Endziffer des Promis an 444111 schicken.
0.50 EUR/SMS/Anruf; Teilnahme und Gewinnausschüttung ab 18 unter allen Teilnehmer:innen des Gewinnspiels und des Votings; Alle Informationen auch auf der SAT.1 Teletextseite 460 und unter info.gewinnarena.de; SMS-Teilnehmer:innen erhalten eine Info-SMS.
Endziffern der Promis, die während der ganzen Staffel gültig sind
- Anouschka Renzi - 01
- Axel Schulz - 02
- Christian Lell - 03
- Francesca Morgese - 04
- Gedeon Burkhard - 05
- Gia Georgina - 06
- Godfrey Egbon - 07
- Kim Virginia - 08
- Maurice Dziwak - 09
- Nadja Benaissa - 10
- Nikola Grey - 11
- Nina Bridney - 12
- Redo - 13
- Tessa Bergmeier - 14
Alles Folgen können nach der TV-Ausstrahlung hier gestreamt werden!