"Promi Big Brother": Alle Details zur Jubiläumssendung!

Fake-Show soll entgegengewirkt werden

Moderator Schropp findet, dass durch gezielt eingesetzte Emotionen der Charme von Realityshows verloren geht. "Alle reden immer von Authentizität. Reality-Stars, die nur Stress machen, weil sie denken, dass es von ihnen erwartet wird, sind für mich genau das Gegenteil: fake."

Um echte Gefühle herauszukitzeln, setzt die Produktion dieses Jahr auf besonders enges Zusammenleben in schmucklosem Ambiente. Eine geschmacklos im Budget-Einrichtungshaus oder Second-Hand-Laden zusammengestellte Wohnküche, tiefe Decken, eine Billo-Filterkaffeemaschine und Haferflocken als Grundnahrungsmittel - Luxus suchen die Promis dieses Jahr vergebens. Die 13 Bewohner schlafen gemeinsam in einem Zimmer in Stock- oder Doppelbetten. "Mich erinnert es so ein bisschen an: Jugendherberge im Harz", sagt Moderatorin Marlene Lufen.