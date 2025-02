Der Promi-Ableger von "First Dates" geht in eine neue Runde. In zwei neuen "Promi First Dates"-Folgen (10. und 17. Februar um 20:15 Uhr bei VOX und RTL+) verkuppelt das Team um Koch Roland Trettl (53) wieder Promis mit Normalos. Die nicht-prominenten Teilnehmer wissen vorher nicht, dass sie auf bekannte Persönlichkeiten treffen.

Paul Janke (43) hofft darauf, dass sein Date ihn nicht erkennt. Doch der ewige Bachelor, den schon Trettls weibliches Personal anschmachtet, hat Pech. Blondine Christina realisiert sofort, wer da vor ihr sitzt. Doppeltes Pech, denn Paul steht auf dunkle Haare. Immerhin sind die der 37-Jährigen nur gefärbt. Es kann sich also auswachsen.