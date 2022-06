Kuriose Datingshows von "Crazy Dates" bis "Game of Clones"

Mit Formaten wie "Bachelorette" (ab 15. Juni um 20:15 Uhr bei RTL oder via RTL+) und "Princess Charming" (ab 14. Juni via RTL+) gehen im Sommer zwei beliebte Datingshows erneut an den Start. Die Liste der aktuell erfolgreichen Kuppelformate ist lang - von "Take Me Out" über "Love Island" bis hin zu "Bauer sucht Frau".

Dabei sind einige ehemalige Datingsendungen mittlerweile in Vergessenheit geraten. Oder erinnert ihr euch noch an "Crazy Dates" oder "Game of Clones"? Das waren die kuriosesten Datingshows, die über die deutschen Fernsehbildschirme geflimmert sind.