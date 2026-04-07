Die achte und letzte Folge von "Promis unter Palmen" setzt beim fiesen Cliffhanger aus der vorangegangenen Episode (montags 20:15 Uhr in Sat.1, auch auf Joyn) ein. Edith Stehfest (30) und Maurice Dziwak (27) gehen ins Stechen an der Würfelkelle. Im ersten Durchgang hatten beide eine 10 als ihr bestes Ergebnis eingeloggt. Edith würfelt im zweiten Durchgang starke 9 Augen. Doch sie ist noch nicht zufrieden. Sie bekommt die Eingebung, die Würfel noch mal fliegen zu lassen - und erreicht tatsächlich ihre Glückszahl 11. Doch gegen Maurice hätte auch die 9 gereicht. Der letzte Mann im Feld warf nur eine 7 und ist raus. Edith hat also das reine Frauenfinale, das sie sich gewünscht hat: Sie kämpft mit Gina-Lisa Lohfink (39), Dilara Kruse (33) und Franziska Temme (30) um die Goldene Kokosnuss. Nach Maurice' Abgang zieht über der thailändischen Villa ein heftiger Sturm auf. Für seine Verbündeten Franzi und Dilara ein klares Zeichen, dass mit Edith das Böse gewonnen hat. "Gott ist sauer", sagt Dilara.

Finales Festmahl eskaliert Die Fronten sind also weiterhin klar verteilt: Dilara und Franzi stehen mehr oder weniger unversöhnlich Edith und Gina-Lisa gegenüber. Selbst beim aus Anlass des Finales spendierten Festessen kommt keine kollegiale Stimmung auf. Dilara fragt immerhin in die Runde, was jeder mit der Gewinnsumme machen würde. Franzi würde das Haus ihrer Großeltern renovieren, Edith das Geld in ihre Familie schicken. Gina-Lisa will spenden, auch alle ausgeschiedenen Mitstreiter von "Promis unter Palmen" sollen bedacht werden. Als Dilara ihre Absichten darlegen will, steht Gina-Lisa unentschuldigt auf, um sich Kopfschmerztabletten zu holen. Diese Unhöflichkeit bringt Dilara auf die Palme. Die Spannung zwischen den beiden Frauenfronten entlädt sich.

Kampf um Kerzen Die Macher gießen nach dem Essen weiteres Öl ins Feuer. In einem Spiel kann sich eine Kandidatin 1111,11 Euro erspielen. Die Summe könnte später noch wichtig werden, raunt es im Brief der Produktion. Jeder Promi muss eine Kerze entzünden. Wessen Kerze als letzte noch brennt, gewinnt die Schnapszahl. Gina-Lisa pustet ihre Kerze gleich aus. Sie hat keine Lust auf den spätabendlichen Stress, will Kraft für den nächsten Tag sparen. Edith geht derweil sofort in die Offensive, bläst Franzis Kerze aus. Dann attackiert sie Dilara. Es entsteht ein Gerangel, bei dem Ediths Funzel erlischt. Edith wirft Franzi und Dilara vor, unfair zusammengespielt zu haben. Dabei hat Franzi Dilara nur angefeuert und nicht in den Kampf eingegriffen.

"Menschgewordener Fußpilz": Alter Beef wird aufgewärmt Am nächsten Tag steht für die Frauen statt einem Spiel eine noch anstrengendere Challenge an: Die ausgeschiedenen Kandidaten kommen zu Besuch. Alte Konflikte kochen hoch, Anouschka Renzi (69) und Martin Angelo (31) wärmen ihren Beef auf. Anouschka spart sich diesmal homophobe Sprüche, tituliert Martin dafür als "menschgewordenen Fußpilz". Kevin Wolter (38) entschuldigt sich bei Eric Stehfest (36) dafür, ihn trotz anderslautendem Schwur rausgewählt zu haben. Maurice und Dilara haben ihn manipuliert, sagt er. Doch am meisten schießt sich Kevin auf Franzi ein: Sie ist für ihn "der letzte Dreck". Das mildeste Schimpfwort für sie ist "Aali", weil sie sich glitschig wie ein Aal durch die Staffel gewunden, sich mal hier und mal dort eingeschleimt habe. Inhaltlich hat der Bodybuilder hier sicherlich einen Punkt.

Pokern im Halbfinale Die ausgeschiedenen Kandidaten müssen dann sagen, welche Finalistin den Titel am meisten und welche am wenigsten verdient hat. Ein klares Stimmungsbild kristallisiert sich dabei nicht heraus. Die Promis gehen eher nach Sympathie als danach, wer im Laufe der Staffel am meisten Geld erspielt hat oder in den Matches am besten war. Nur drei Kandidatinnen treten im letzten Spiel gegeneinander an, ein Star muss also noch gehen. Im Halbfinale wird gepokert. Die Promis müssen verdeckt Teile ihrer Gage setzen. Wer am wenigsten Geld riskiert, ist raus. Die eingesetzte Kohle wandert in den Jackpot. Gina-Lisa geht All-In. Sie opfert 25.000 Euro. Franzi, die ob ihrer angeblich im Vergleich zu den anderen niedrigeren Gage ihre Felle davonschwimmen sah, schreibt 10.000 Euro auf. Dilara, die aus dem Kerzenspiel einen finanziellen Puffer mitbringt, setzt nur 5.000. Doch Edith wollte ihre Gage nicht im großen Stil antasten und setzte nur etwas mehr als eintausend Euro. Sie scheidet im Halbfinale aus.

Würfel fallen im Finale: Franziska Temme gewinnt "Promis unter Palmen" Dilara, Franzi und Gina-Lisa müssen im Finale einen Parcours am Strand absolvieren. Er besteht aus vier Stationen mit verschiedenen Spielen, bei denen es um Geschicklichkeit, Cleverness und Fitness geht. Alle drei Kandidatinnen schaffen drei von vier Herausforderungen. Wie zum Anfang der Folge muss auch am Ende die Würfelkelle entscheiden. Gina-Lisa erzielt die niedrigste Augenzahl, sie beendet die Staffel auf Rang drei. Das Würfelglück ist letztlich Franzi hold. Sie setzt sich gegen ihre Verbündete durch und gewinnt den Jackpot, der durch die im Halbfinale eingesetzten Gagen auf 83.112,10 Euro angewachsen ist. Nicht nur bei Kevin dürfte Franzis Sieg einen Beigeschmack haben. Sie war lange als Doppelagentin unterwegs, versuchte sich in allen Lagern beliebt zu machen. In einem früheren Spiel wurde sie disqualifiziert, weil sie einen Ballon nicht durch Pusten, sondern mit ihren Fingernägeln zum Platzen brachte. Und schließlich manipulierte die gelernte Sozialarbeiterin in der vorletzten Folge ein Spiel, um Kevin rauszuwerfen. Franzis Aal-Taktik ist also aufgegangen. Ob ihr Sieg verdient war - um die Frage, die den ausgeschiedenen Promis gestellt wurde, noch einmal aufzugreifen -, ist aber fraglich. Hängt von der Definition ab. Am Anfang zeigte Franzi noch ein schlechtes Gewissen, in den letzten Folgen war davon immer weniger zu hören. "Die Leute werden mich so hassen", sagte sie einmal in einem hellsichtigen Moment.