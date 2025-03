In Folge 3 von "Promis unter Palmen" (montags 20:15 Uhr in Sat.1, eine Woche vorher bei Joyn) beschäftigt die Zuschauerinnen und Zuschauer ein Relikt aus Episode 2. Chico (44) hatte Kim Virginia (29) ins Gesicht getatscht. Mehr aus Spaß als im Streit, aber natürlich eine Verletzung der Intimsphäre. Kim packt nun demonstrativ die Koffer. "Entweder gehe ich oder der Lotto-Millionär", lautet ihr Ultimatum . Ein Mitarbeiter der Produktion überbringt den Promis die Einschätzung einer Juristin. Einen strafrechtlich relevanten Tatbestand habe sie nicht feststellen können, lautet ihr Gutachten. Chico darf bleiben. Kim bleibt auch.

"Weniger Christo, mehr Nikola"

"Weniger Christo, mehr Nikola", raunt Kim. Sie macht sich also an Nikola Glumac (28) ran, den sie in der ersten Folge noch als "ein bisschen doof" bezeichnet hatte. Aber es gibt ja auch andere Qualitäten. Kim nötigt Nikola, ihr einen ringähnlichen Kaugummiautomaten-Schmuck überzustreifen und ihr Komplimente zu machen. Als Nikola mit denselben Worten später Melody Haase (31) lobt, zieht die sich von ihrem Rummach-Partner aus den ersten beiden Folgen zurück. Für Kim ist der Weg zu Nikola nun frei. Wie Fans mittlerweile wissen, sind die beiden heute tatsächlich verlobt und erwarten ihr erstes Kind. Bei "Promis unter Palmen" deutet sich das aber noch nicht an.

Aber der Reihe nach. Zunächst wird ausgespielt, wer die nächsten Teamkapitäne sind. Als Echsen verkleidet und mit einer riesigen künstlichen Zunge im Mund müssen die Mitspieler je eine Tafel sauberlecken. Darunter hat sich das Bild eines A-Promis versteckt. Die beiden Z-Promis, die als erste den richtigen Namen nennen, sind Kapitäne.

Nur drei Stars bewältigen die Aufgabe. Auf Platz drei landet der wohl doch nicht so doofe Nikola. Neue Teamleader sind aber Lisha Savage (38) auf Platz zwei und als schnellste Yvonne Woelke (46). Die darf damit bei der Zusammenstellung der Mannschaften beginnen. Damit ist der Alptraum von Iris Klein (56) wahr geworden. Ihre Erzrivalin könnte sie in ihr Team wählen und dann absichtlich verlieren, damit Iris auf der Abschussliste steht.