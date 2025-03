Damit ihr immer den ultimativen Überblick behaltet: All diese Promis sind in der 3. Staffel von "Promis unter Palmen" bereits ausgeschieden.

KIm Virginia hat sich nicht gerade beliebt gemacht und Yvonne Woelke sieht es als ihre Aufgabe, sie rauszuwählen. In einer taktischen Meisterleistung stellt sie außerdem Cosimo Citiolo zur Wahl. Der ist im Haus so beliebt, dass sich keiner von ihm trennen würde. Yvonnes Plan geht dann auch schnell auf. Lisha Savage stimmt zwar für einen Verbleib für Kim, doch das kann sie auch nicht retten.

Wer ist raus nach Folge 2?

Die von Chris und Melody angeführten Teams müssen in einer Arena am Sand gegeneinander antreten. Kim Virginia bricht wegen der Hitze ab, doch Chris und Co. haben auch ohne sie gewonnen. Nun dürfen sie einen Star aus Team Melody rauswerfen. Die Kapitänin stellt zwei Promis zur Wahl. Ex-Nationaltorwart Eike Immel (64) und Nikola. Bis auf Chico, der sein Kindheitsidol retten will, votieren alle aus Team Chris für Eike. Mit den Worten "die Kaffeefahrt ist zu Ende" gibt Kim dem Fußballrentner den Todesstoß.

In Folge 2 ist Eike Immel ausgeschieden.