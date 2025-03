Melody Haase (31) leidet nach ihrer überraschenden Liebesbeichte in der letzten Folge von "Promis unter Palmen" in Episode fünf nicht nur unter einem alkoholbedingten, sondern auch unter einem emotionalen Kater. Sie entschuldigt sich bei Menowin Fröhlich (37) für ihr Geständnis. Der verheiratete Familienvater meint, dass sich seine alte "DSDS"-Kumpeline nicht für ihre Gefühle entschuldigen muss. "Traurig" findet er die Situation aber schon.

Kapitänsspiel mit ekligen Shots

Melody will ihre Liebe zu Menowin in der Villa geheim halten. Ihrem Ex-Flirt Nikola Glumac (28), dem sie in der letzten Folge einen Korb verpasste, steckt sie nur, dass sie in einen anderen Mann verknallt sei. Der erzählt das brühwarm weiter. Doch auf die Idee, dass es sich bei Melodys Objekt der Begierde um einen Anwesenden handeln könnte, kommt niemand.

Trotz Liebeskummer liefert Melody im Kapitänsspiel gleich ab. Die Stars müssen fragwürdige Shots trinken (Kotzfrucht, Sojasauce) und sich auch noch merken, in welcher Reihenfolge sie gekippt wurden. Eine Mischung aus einer Dschungelprüfung und dem Gedächtnisspiel "Ich packe meinen Koffer" also. Neben Melody schafft auch Christo (38) die Höchstanzahl von 19 Shots. Der Youtuber ist einmal mehr einer von zwei Teamcaptains.