Benefizpartie und wichtiges Testspiel

Für die ukrainische Nationalmannschaft geht es bei dem Match um mehr als nur karitative Zwecke. Am 1. Juni spielt das Team gegen Schottland um die Qualifikation zur WM in Katar. Das Play-off-Spiel wurde im März wegen des Krieges verschoben. Das Aufeinandertreffen gegen Gladbach ist also auch ein wichtiges Testspiel.