Angelina Jolie erlebt bei Ukraine-Besuch Fliegeralarm

Hollywood-Star und UN-Sonderbotschafterin Angelina Jolie (46) hat bei ihrem Besuch im ukrainischen Lwiw hautnah die ständig herrschende Gefahr vor russischen Luftangriffen miterleben müssen. Die Schauspielerin war am 30. April überraschend in die westukrainische Stadt gereist, um dort mit Geflohenen zu sprechen und Kinder in einem Krankenhaus zu besuchen. Auch bei freiwilligen Helfern am Bahnhof schaute sie vorbei, um ihnen Mut zu machen und ihren Dank auszusprechen.