Mobbing-Opfer Quaden Bayles erhält Rolle im "Mad Max"-Sequel

2020 hat sich das Leben des kleinwüchsigen Quaden Bayles (11) für immer verändert: Nachdem der damals Neunjährige in der Schule von den anderen Kindern gemobbt worden war, brach er im Auto seiner Mutter völlig zusammen. Er weinte bitterlich und sagte immer wieder, dass er sofort sterben wolle.

Ein Tiefpunkt, den seine Mutter in ihrer Verzweiflung mit der Welt via Facebook teilte. Dabei wies sie darauf hin: "Das ist, was Mobbing tut. Könnt ihr bitte eure Kinder, Familien und Freunde erziehen?" Und tatsächlich profitierte Bayles davon.

Das Video ging umgehend viral, Hollywood-Stars, Sportler und Politiker unterstützen Bayles öffentlich. Auch an "Mad Max"-Regisseur George Miller (77) ging die Geschichte nicht spurlos vorbei. Er castete Quaden für seinen nächsten Film "Three Thousand Years of Longing", der Anfang September in die Kinos kommt. Darin ist Quaden neben Schauspielgrößen wie Idris Elba (49) und Tilda Swinton (61) zu sehen.