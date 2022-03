Chris Hemsworth wird in "Mad Max"-Ableger "Furiosa" zum Bösen

"New York Times"-Journalist schreibt über "Mad Max"-Franchise

Dank "Slashfilm" wissen wir inzwischen, dass für ihn in diesem Film die Rolle des Hauptbösewichts vorgesehen ist. Der "New York Times"-Journalist Kyle Buchanan veröffentlichte nämlich mit dem Buch "Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road" nicht nur eine Entstehungs-Geschichte zum bisher letzten Teil der "Mad Max"-Reihe, sondern bot in seinem Werk auch Ausblicke auf die Zukunft der postapokalyptischen Action-Franchise.