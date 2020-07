"Ratched": Neue Serie von "American Horror Story"-Produzent Ryan Murphy

Prequel-Serie erzählt die Vorgeschichte

In einer achtteiligen Prequel-Serie erzählt "American Horror Story"-Schöpfer Ryan Murphy ab 18. September für Netflix die Vorgeschichte der ikonischen Figur: Sarah Paulson schlüpft in die Rolle, die im Film von Louise Fletcher gespielt wurde. Die Geschichte führt uns zurück ins Jahr 1947, spielt also über 15 Jahre bevor Ratched in "Einer flog über das Kuckucksnest" auf McMurphy trifft. Hier ist die offizielle Serien-Zusammenfassung von Netflix: