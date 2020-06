"Candyman": Animierte Vorgeschichte der Horror-Ikone statt Kinostart

In der Fortsetzung sind seit dem Originalfilm, in dem die die Studentin Helen Lyle (Virgina Madsen) über "Candyman's Fluch" recherchierte, viele Jahre vergangen. Das Viertel ist inzwischen durch Gentrifizierung zu einer beliebten Wohngegend geworden. Der Künstler Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II) zieht mit seiner Freundin, der Galeristin Brianna Cartwright (Teyonah Parris), in eine luxeriöse Eigentumswohnung in Cabrini Green. Auf der Suche nach Inspiration für seine Gemälde stößt Anthony auf den alten Mythos vom Candyman. Immer mehr vertieft er sich in die makaberen Details der Geschichte. In seinem Studio öffnet er schließlich ohne sein Wissen ein schicksalhaftes Tor in die Vergangenheit und löst damit eine schreckliche Welle der Gewalt aus.

"Candyman" ist ab dem 24. September 2020 in den heimischen Kinos zu sehen.