ProSieben bringt eine neue Reality-Show an den Start. In "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute" stellen sich zunächst acht Realitystars der Herausforderung einer Jagd durch einen bulgarischen Wald. Im Laufe der Show stoßen dann noch zwei Nachrücker hinzu. Nun hat der Sender die Details zur Competition-Show bekanntgegeben.

Die erste Staffel startet am 12. Mai (dienstags, 22:35 Uhr, ProSieben und Joyn). Acht Folgen wird es geben, sie werden in Doppelfolgen ausgestrahlt.

Die Spielregeln

Versprochen wird ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel. Es gibt Jäger und Gejagte, die sich in einem 2,5 Quadratkilometer großen Bereich in einem bulgarischen Wald bewegen. Die Rollen können im Laufe der Jagd wechseln. Ziel ist es, am Ende des Tages den Wald als Gejagter zu verlassen. Denn dann darf man mitbestimmen, welcher Jäger das Spiel verlassen muss. Mit jedem Ausscheidenden steigen die eigenen Chancen auf die Gewinnsumme von bis zu 50.000 Euro.

Die Gejagten müssen nicht nur fliehen, sondern auch Prüfungen im Wald finden und bestehen. Dadurch erspielen sie Geld für den Jackpot. Die Jäger müssen die Gefangenen fangen. Wenn das gelingt, wechseln sofort die Rollen - und auch das bis dahin erspielte Geld. Zur Orientierung steht den Promis lediglich ein Kommunikations- und Radar-Datenträger zur Verfügung.

"Wenn du als Gejagter einen Jäger siehst, dann musst du losrennen. Losrennen um dein Leben. Das ist Adrenalin pur", beschreibt Cecilia Asoro in der Pressemitteilung. Zudem ist Strategie gefragt, wie Serkan Yavuz betont: "Du musst taktisch vorgehen. Ist es taktisch klug, gezielt die Rollen zu tauschen und von Gejagter Jäger zu werden? Oder nicht?" Wie es weiter heißt, brauchen die Teilnehmer zudem körperliche Fitness und Nervenstärke. Es warte in der Show "die absolute Hölle" auf die Promis: Felsen, Dornen, dichtes Gestrüpp und sengende Hitze.