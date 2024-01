Volle Freiheit durch Netflix

Snyder merkt zu diesem Projekt auch in einem Interview mit der "Associated Press" an: "Es handelt sich nicht um einen 'Extended Cut' dieses Werks. Es ist fast ein anderer Film und ein anderes Universum. Der Grund dafür ist eine vollkommen andere Arbeitsweise. Alle meine bisherigen Director's Cuts waren eine Reaktion auf Szenen, von denen man wollte, dass ich sie aus der Kinofassung wieder herausnehme. Bei 'Rebel Moon' wurde diese Forderung nie wirklich gestellt. Wir wussten, dass es ein PG-13-Film sein würde. Im Grunde meines Herzens habe ich mir aber immer gewünscht, dass es ein R-Rating gibt."

Netflix habe ihm dann volle Freiheit gelassen: "Sie sagten: Dreh die PG-13-Version und tob dich dann bei der anderen Fassung aus. Das ist uns egal.' Eine vergleichbare Erfahrung habe ich niemals zuvor gemacht. Es wird ein wirklich verrücktes Erlebnis für die Fans sein und sie können sich auf einen schrägen, bizarren Heavy-Metal-Film freuen."