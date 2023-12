Sequel-Trilogie

Eine Bemerkung Snyders gegenüber "SFX Magazine" stellt aber noch mehr in Aussicht, denn seine Aussage, er könne sich "eine Trilogie von Sequels" vorstellen, kann wohl nur so interpretiert werden, dass auch ein vierter Teil geplant ist. Weiters führt er aus: "Das sind Geschichte, die wir aufeinander abstimmen – und wenn ich Ideen dazu höre, sage ich mir: 'Das ist cool, das würde in dieser Welt perfekt funktionieren.' Genau das passiert derzeit und wir arbeiten auf drei Sequels hin."

Demnach befindet sich alles noch in einer Entwicklungsphase, doch der große Handlungsbogen scheint bereits festzustehen, denn auf die Frage, ob er wisse, wie alles enden werde, sagte der Regisseur: "Ich bin mir nicht sicher, wie lange wir brauchen werden, dort hinzugelangen, aber wir wissen jedenfalls, was uns am Ende des Weges erwartet."