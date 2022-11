"Red Sonja": Neue Version mit Veronica Ferres geplant

Mitte der 1980er Jahre spielten Brigitte Nielsen (59) und Arnold Schwarzenegger (75) Seite an Seite in "Red Sonja". Der Fantasy-Streifen konnte jedoch weder an den Kinokassen noch die Kritiker überzeugen. In einer neuen Fassung von "Red Sonja" soll Veronica Ferres (57) die Mutter der titelgebenden Hauptfigur verkörpern, wie "The Hollywood Reporter" berichtet.

Ferres scheint auf Instagram zu bestätigen, dass sie in dem Film zu sehen sein wird. In seinen Storys verweist der deutsche Star auf den Bericht des Branchenmagazins und setzt dazu das Hashtag #sohappy (dt. "so glücklich").