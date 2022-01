Game of Thrones: House of the Dragon (Sky)

Neben der "Herr der Ringe"-Seriendaption ist die erste Spin-off-Serie zum Fantasy-Überhit "Game of Thrones" das heiß begehrteste Serien-Projekt des Jahres 2022.

Die Geschichte basiert auf George R. R. Martins Roman "Fire & Blood" und ist 200 Jahre vor den Ereignissen in "Game of Thrones" angesiedelt. Wir tauchen tief in die Vergangenheit von Westeros ein, zahlreiche Drachen werden uns gehörig Feuer unterm Hintern machen.

Die nämlich leben in "House of the Dragon" noch (wie auch der Titel erahnen lässt) – im Gegensatz zur Original-Serie. Es bleibt spannend, ob HBO mit der Serie an den Erfolg von "Game of Thrones" anschließen kann.