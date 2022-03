Gender-Pay-Gap: Ferres fordert faire Bezahlung für Frauen im Film

"Es gibt keinen Grund, warum Schauspielerinnen weniger bezahlt werden, obwohl sie den gleichen Background oder Lebenslauf wie die Männer haben", sagte die 56-Jährige am Donnerstagabend der dpa bei der Veranstaltung "Women on Top" in Düsseldorf. "Wir stehen genauso früh auf, wir lernen genauso unsere Texte und wir binden die Zuschauer noch viel mehr emotional."

Schauspielerinnen und Produzentinnen bräuchten mehr Selbstvertrauen. "Es ist wirklich schwer, gegen männliche Strukturen anzukommen", so Ferres. "Wir brauchen mehr Selbstbewusstsein und müssen mehr für uns selber einstehen."