Frankie Goes To Hollywood melden sich nach 36 Jahren zurück

Mit Songs wie "Relax" (1983), "Two Tribes" (1984) oder "The Power of Love" (1984) zählen Frankie Goes To Hollywood zu den erfolgreichsten und stilprägendsten Musikgruppen der 1980er-Jahre. Und dies, obwohl die Band seit ihrer Gründung 1980 nur zwei Studioalben auf den Markt brachte und sich wegen internen Streitigkeiten 1987 auflöste.

Im Jahr 2004 kam es bei einer TV-Show des US-Senders VH1 zu einer Reunion der fünf Gründungsmitglieder Holly Johnson (63), Brian Nash (59), Paul Rutherford (63), Mark O'Toole (57) und Peter Gill (59). Eine gemeinsame Performance blieb jedoch aus. Diese erfolgte schließlich am 7. Mai diesen Jahres bei der Eröffnungszeremonie des Eurovision Song Contests in Liverpool.