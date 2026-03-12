Auch in der neuen Hoover-Verfilmung sind Drama und Leidenschaft zu erwarten. Worin weicht das Werk von der Buchvorlage ab?

Colleen Hoover, mit über 35 Millionen verkauften Büchern eine Ausnahmeerscheinung der Literaturwelt, widmet sich in ihren Werken oft Frauen, die mit Schmerz und unumkehrbaren Entscheidungen ringen. Ihr 2022 erschienener Bestseller "Für immer ein Teil von dir – Reminders of Him" bildet nun die Basis für ihr erstes eigenes Filmprojekt. Wie es zustande kam, welche Besonderheit für Hoover damit verbunden ist und worin sich Buch und Film voneinander unterscheiden, wollen wir euch hier verraten.

© Universal Studios Szene aus "Für immer ein Teil von dir - Reminders Of Him"

Die Geschichte: Schuld, Mutterschaft und Vergebung Inspiriert durch Gespräche mit ihrer Schwester über Gefängnisreformen, erzählt Hoover die Geschichte von Kenna Rowan. Nach sieben Jahren Haft für einen Autounfall, bei dem ihr Partner starb, kehrt die Frau mittellos in ihre Heimatstadt zurück. Ihr Ziel: Kontakt zu ihrer Tochter, die sie nie aufziehen durfte. Doch die Familie des Verstorbenen begegnet ihr mit tiefem Zorn. Der Roman und die Verfilmung beleuchten die moralische Komplexität von Mutterschaft und die schmerzhafte Erkenntnis, dass Reue nicht automatisch zu Vergebung führt.

Die filmische Adaption: Ein neues Kapitel Gemeinsam mit Produzentin Lauren Levine gründete Hoover das Unternehmen Heartbones Entertainment. Der Film markiert für die Autorin einen Wendepunkt, denn erstmals schrieb sie am Drehbuch mit und fungierte zudem als Produzentin. Über diese Erfahrung berichtet sie im Presseheft Folgendes: "Ein Buch zu verfilmen bedeutet auch, loszulassen. Ein Drehbuch zu schreiben ist ein ganz anderer Prozess, als einen Roman zu schreiben. All die inneren Gedanken auf dem Papier müssen auf neue Weise ausgedruckt werden. Ich sehe den Film als Ergänzung zum Buch. Der Film muss das Buch nicht kopieren. Es kommt darauf an, dass das Publikum dieselben Emotionen empfindet wie beim Lesen.“ Um Kennas Gedankenwelt filmisch einzufangen, wurden ihre Briefe an den verstorbenen Partner als zentrales Stilmittel genutzt. Mit Vanessa Caswill wurde außerdem eine Regisseurin gefunden, die Hoovers Mischung aus emotionaler Schwere und trockenem Humor präzise umsetzt. Sie beschreibt ihre Absichten so: "Bei einer so emotionalen Geschichte ist diese Balance wichtig. Sie darf nicht schwermutig werden, aber auch nicht die Schwere dessen, was diese Figuren durchmachen, aufweichen. Wir haben stets nach diesem Mittelweg gesucht. Mein Instinkt sagte mir, dass ich dem Buch treu bleiben und darauf vertrauen sollte, dass die Bildsprache sich ganz natürlich aus dem Material ergeben würde."

Produktion und Vision Das Projekt wurde von einem überwiegend weiblichen Team (darunter Produzentin Gina Matthews) realisiert. Hoover war während der gesamten Dreharbeiten vor Ort, um das Drehbuch an die schauspielerische Dynamik anzupassen und die Authentizität ihrer Figuren in allen Abteilungen - vom Casting bis zum Kostüm - zu wahren. Der Film soll also keine bloße Kopie des Buches sein, sondern dessen "emotionale Wahrheit" transportieren. Es ist eine Geschichte über das Chaos der Liebe und die Hoffnung, trotz tragischer Vergangenheit "Für immer ein Teil von dir – Reminders of Him" ist derzeit in unseren Kinos zu sehen. Hier geht's zu den Spielzeiten!