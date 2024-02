Die 1984 mit relativ wenig Budget produzierte SciFi-Komödie "Repo Man" hat sich bis heute zu einem echten Kultfilm gemausert. Nun hatte der damalige Regisseur Alex Cox eine große Überraschung für alle Fans parat: Wie "Variety" berichtet, will er nach 40-jähriger Pause unter dem Titel "Repo Man 2: The Wages of Beer" tatsächlich noch ein Sequel hinterherschicken, das in der Gegenwart spielt, obwohl seine Hauptfigur gerade mal um 90 Minuten älter geworden ist.

Wie das funktionieren soll, kann plausibel klingen, wenn wir einen Blick auf die Story des Originalfilms werfen.