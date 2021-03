Riahi-Brüder inszenieren 11. Österreichischen Filmpreis

Freude über die Einladung

Arash T. Riahi und Arman T. Riahi haben sich durch die Einladung sehr geehrt gefühlt, lässt die Akademie des Österreichischen Films in einer Aussendung verlauten. "Der Österreichische Filmpreis ist sozusagen der Ritterschlag der heimischen Branche. Wir sind also Knappen, da wir noch keinen gewonnen haben. Wir haben vor allem zugesagt, den Abend zu inszenieren, weil wir dann zumindest einmal den wunderschönen Preis von VALIE EXPORT in Händen halten dürfen. Vielleicht bleibt ja auch einer übrig …?"