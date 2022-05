"Rick and Morty": Ein Anime-Spin-Off kommt!

"Rick and Morty – The Anime"

"Rick and Morty – The Anime" wird das Spin-Off folgerichtig auch heißen und zehn Episoden umfassen. Die Regie wird Mangaka Takashi Sano übernehmen. Man darf gespannt sein, wie sich die überdrehten Abenteuer des ungleichen Duos in die Anime-Welt einfügen.

Nähere Infos sind leider bisher noch nicht bekannt, nur, dass die beiden Hauptfiguren natürlich auch im Spin-Off vorkommen werden und man Themen und Ereignisse der Mutter-Serie übernehmen wird, natürlich dem Anime-Genre angepasst. Wir halten euch auf dem Laufenden – auch, ob und wann die Serie bei uns läuft.



