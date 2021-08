Maniac (2018)

Die Mini-Serie mit den Hollywood-Stars Emma Stone und Jonah Hill spielt in einer Zeit und Welt, die der unseren durchaus ähneln, aber doch so ganz anders sind. Annie und Owen nehmen aus unterschiedlichen Gründen an einer Medikamentenstudie teil, die ihnen verspricht, dass sich dadurch all ihre Probleme lösen lassen. Was die beiden stattdessen erwartet, ist eine psychedelische, schräge und Genre-übergreifende Reise in die eigene kaputte Seelenlandschaft.

"Maniac" ist keine klassische Sci-Fi-Serie, sondern spielt vielmehr mit jeglichen Grenzen-setzenden Definitionen sowie Tonalitäten und vereint Retro-Charme mit einer futuristischen Aura. Das Ergebnis mutet wie ein knallbunter Traum an, der einen so schnell nicht mehr loslässt, auch wenn man es möchte. Psychoanalyse mal anders.

