Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät Rick Okon, welchen Bezug er vor dem Dreh zur Geschichte von Sisi hatte, was er an Louis' Figur spannend findet und wie das Kostümdesign ihm in seiner Rolle geholfen hat. Zudem spricht er über seinen "Tatort"-Abschied und seinen Wunsch als Schauspieler.

Louis wird zum Familienoberhaupt berufen und soll obendrein noch Minister werden. Wie geht er mit diesem Druck um und wie war es für Sie, das zu spielen?

Okon: Louis versucht alles unter einen Hut zu bekommen und trifft dabei natürlich immer wieder auf Widerstände. Für mich war es spannend jemanden zu spielen, der hin- und hergerissen ist zwischen der Tradition, der Bürde seiner Familien und seinem ganz persönlichen Wunsch: Die Frau zu heiraten, die er liebt.

Auch die Liebe zur Opernsängerin Henriette wird zur Herausforderung. Wie war es mit Antonia Moretti zu drehen, kannten Sie sich vorher?

Okon: Antonia und ich kannten uns vorher nur vom Sehen und wir hatten auch schon vorher mal ein Casting für ein anderes Projekt zusammen. Der Dreh und die Arbeit mit ihr waren wirklich richtig schön. Antonia ist nicht nur eine wunderbare Schauspielerin, sondern auch ein toller Mensch.

Die Staffel wurde in Riga, Vilnius und Umgebung sowie Kroatien und Slowenien gedreht. Wo waren Sie zugegen und welche schwierigen, aber auch lustigen Momente am Set sind Ihnen in Erinnerung geblieben?

Okon: Ich habe sehr viel in Riga gedreht und ein paar vereinzelte Tage in Vilnius und Umgebung. Die ersten Wochen waren wir nur im Studio in Riga. Das fühlte sich irgendwann wie das "eigene Wohnzimmer" an. Jeden Tag in die gleiche Garderobe, jeden Tag derselbe Drehort. Da gab es unzählige lustige und schöne Momente. Und als dieser Studioteil abgedreht war, sind wir viel umhergereist und haben an wirklich sehr schönen Orten drehen dürfen.

In einer Historienserie ist das Kostümdesign sehr wichtig. Welche Looks haben Sie getragen und wie haben Sie sich damit gefühlt?

Okon: Ja, die Kostümabteilung hat wirklich eine tolle Arbeit geleistet. Der Louis hat natürlich eine Uniform, die quasi gesetzt war. Sonst habe ich hauptsächlich Anzüge getragen. Wenn ich aus dem Kostüm und der Maske ans Set kam, fühlte es sich an, als wären wir in eine andere Zeit versetzt worden.