Jake Johnson ist zweifellos durch seine Rolle an Zooey Deschanels Seite in der langlebigen Serie "New Girl" bekannt geworden, bevor er sich in den letzten Jahren Blockbustern wie "Jurassic World" oder "Spider-Man: Into the Spider-Verse" zugewendet hat – im zuletzt genannten Animations-Hit war er als Peter Parkers Stimme zu hören.